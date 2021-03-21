İsveç Kilisesi Teologu Wiren, Hz. Muhammed'i Hristiyanların da peygamber olarak kabul edebileceğini belirtti
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İsveç Kilisesi Teologu Wiren, Hz. Muhammed'i Hristiyanların da peygamber olarak kabul edebileceğini belirtti

21.03.2021 14:49 | Son Güncelleme: 21.03.2021 14:52
İsveç Kilisesi Teologu Wiren, Hz. Muhammed'i Hristiyanların da peygamber olarak kabul edebileceğini belirtti

İsveç Kiliseler Birliği (Svenska Kyrkan) Teologu Jakob Wiren, Hz. Muhammed'i Hristiyanların da peygamber olarak kabul edebileceğini ifade etti.

İsveç Kiliseler Birliği (Svenska Kyrkan) Teologu Jakob Wiren, Hz. Muhammed'i Hristiyanların da peygamber olarak kabul edebileceğini ifade etti.

Teolog Wiren'in "Ötekine yer açmak" kitabı piyasaya çıktı.

Kitabın bir bölümünü İslamiyet'e ayıran Wiren, "Hz. Muhammed, tek tanrıyı savunduğu için Hristiyanlarda kendisinin peygamber olduğunu kabul edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Hz. İsa'dan sonraki yıllarda da peygamber geleceğine dair İncil'de bilgiler olduğunu anlatan Wiren'in, kitabında şunları kaydetti:

"İsa'dan sonrada peygamber geldi. İncil'de bu tür bilgiler var. Hristiyanların Hz. Muhammed'i peygamber kabul etmeleri, Müslümanlara saygıyı artırır. Günümüzde Hristiyanların büyük bir bölümü Hz. Muhammed'den hoşlanmıyor. Nedeni ise kamuoyuna Müslümanlar aşırıcı ve itici gösteriliyor."

Wiren, kitabın tanıtım videosunu sosyal medya platformu Youtube'da da yayınladı.

Kitabı yazma amacını da açıklayan Wiren, "Nasıl bir arada yaşayabiliriz? Farklı inançlardan insanlar gerçek kültürlerini başkalarına da nasıl açabilirler gibi birçok soruya, Hristiyan perspektifi bakışıyla cevap aradım." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş

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