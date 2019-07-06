İsveç, Kadınlar Dünya Kupası'nı üçüncü tamamladı

Kadınlar Dünya Kupası üçüncülük maçında İsveç, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek turnuvayı üçüncü sırada bitirdi.

Fransa'da düzenlenen 2019 Kadınlar Dünya Kupası'nda İsveç, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek turnuvayı üçüncü tamamladı. Karşılaşmada İsveç'in galibiyet gollerini 11'inci dakikada Asllani ve 22'nci dakikada Jakobsson kaydetti. İngiltere'nin maçtaki tek golü 31'inci dakikada Kirby'den gelirken, kırmızı beyazlıların 34'üncü dakikada White ile bulduğu gol Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi tarafından iptal edildi.

Kadınlar Dünya Kupası'nda final mücadelesi yarın TSİ 18.00'de ABD ile Hollanda arasında oynanacak.

Kaynak: DHA