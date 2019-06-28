İsveç, İtalya, Dubai'ye götüreceğiz diyerek dolandırdılar

ANKARA'da Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, kurdukları internet sitesi üzerinden dolandırıcılık yapan şüphelilere operasyon yapıldı. Şüphelilerin, kurdukları internet sitesi üzerinden yayımladıkları iş ilanlarında Dubai, Kuveyt, İsviçre ve İtalya gibi ülkelerde çalıştırılmak üzere inşaat işçisi, aşçı ve temizlik personeli alınacağı vaadinde bulunduğu öğrenildi.

PARALARLA VİNÇ ALIP KİRAYA VERMİŞLER

Polis, yayımlanan ilanlara başvuranları 32 ve 850 alan kodlu telefonlardan arayarak öz geçmiş, komisyon ve masraf adı altında para talep ederek, elde ettikleri kazançlarla satın aldıkları vinçleri kiralayarak maddi kazanç sağlayan şüphelileri, suçüstü yaparak gözaltına aldı. Şüpheliler Mustafa A. ve Melike A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.