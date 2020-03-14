İsveç İslam Federasyonunun başkanlığına beşinci kez Tahir Akan seçildi İsveç'te yaklaşık 500 bin Müslümanı aynı çatı altında buluşturan İsveç İslam Federasyonunun başkanlığına beşinci kez Türk asıllı Tahir Akan seçildi.

İsveç'te yaklaşık 500 bin Müslümanı aynı çatı altında buluşturan İsveç İslam Federasyonunun başkanlığına beşinci kez Türk asıllı Tahir Akan seçildi.



Başkent Stockholm'de Kista Treff binasında yapılan seçime, İsveç'te yaşayan farklı ülkelerden 50 delege katıldı. Seçime tek aday olarak giren Akan, oyların tamamını alarak beşinci kez göreve geldi.



Seçimin ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan Akan, uzun süredir başkanlık görevini yürüttüğünü söyledi. Akan, ilk görevlerinin İslamfobi ile mücadele olduğunu kaydetti.



İsveç'teki geniş dini özgürlüklere dikkati çeken Akan, "İsveç hükümeti ile de yakın çalışmalar içindeyiz. Son zamanlarda Müslümanlara yönelik artan şiddet ve hakaretlere karşı, hükümet bize büyük destek veriyor. Biz de önceden olduğu gibi bu yönde mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

İsveç Kilise Birliği ile de yakın çalıştıklarını dile getiren Akan, "Hapishanelerde ve hastanelerde imam ihtiyacı olduğunda bize başvuru yapılıyor. Biz de onların ihtiyacına göre görevlendirme yapıyoruz. Hastanelerde mescitlerimiz var. İsveç Kilise Birliğinden üst yetkili kişilerle bir araya gelip, ülkede yaşayan Müslümanların eksiklerini gidermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Resmi nikah kıyma yetkilerinin de bulunduğunu vurgulayan Akan, "İsveç İslam Federasyonu Ofisinde isteyenlerin dini nikahlarını kıyıyoruz. Kıydığımız dini nikahlar devlet tarafından resmi nikah olarak kabul ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.



Konya'nın Kulu ilçesinden 1992 yılında İsveç'e göçen Tahir Akan, 10 yıldır İsveç İslam Federasyonu Başkanlığı görevini yürütüyor.

Kaynak: AA