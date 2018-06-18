İsveç-Güney Kore Maçının Ardından Yapılan Kutlamalar Sırasında Silahlı Saldırı: En Az 4 Yaralı

İsveç-Güney Kore Maçının Ardından Yapılan Kutlamalar Sırasında Silahlı Saldırı: En Az 4 Yaralı

İsveç'in Malmö kentinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında en az 4 kişi yaralandı. Saldırı, İsveç-Güney Kore maçının hemen sonrasında yapılan kutlamalar sırasında meydana geldi.

İsveç'in Malmö kentinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında en az 4 kişi yaralandığı belirtiliyor. Saldırı Türkiye saati ile 17.00'de biten İsveç Güney Kore maçının hemen sonrasında yapılan kutlamalar sırasında meydana geldi.

EN AZ 4 KİŞİ YARALANDI

İsveç'in Malmö kentinde silahlı saldırı düzenlendi. İsveç polisinin yaptığı ilk açıklamaya göre olayda en az 4 kişi yaralandı.

SALDIRI OTOMATİK SİLAHLA YAPILDI

Görgü tanıkları saldırının otomatik silahla yapıldığını söyledi. Saldırgan kaçtı. İsveç polisi saldırı ile ilgili terör ifadesini kullanmadı.

İSVEÇ-GÜNEY KORE MAÇININ ARDINDAN YAPILAN KUTLAMALAR SIRASINDA YAPILDI

Saldırı Türkiye saati ile 17.00'de biten İsveç-Güney Kore maçının hemen sonrasında yapılan kutlamalar sırasında meydana geldi.

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