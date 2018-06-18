İsveç-Güney Kore Maçının Ardından Yapılan Kutlamalar Sırasında Silahlı Saldırı: En Az 4 Yaralı
İsveç'in Malmö kentinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında en az 4 kişi yaralandı. Saldırı, İsveç-Güney Kore maçının hemen sonrasında yapılan kutlamalar sırasında meydana geldi.
İsveç'in Malmö kentinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında en az 4 kişi yaralandığı belirtiliyor. Saldırı Türkiye saati ile 17.00'de biten İsveç Güney Kore maçının hemen sonrasında yapılan kutlamalar sırasında meydana geldi.
EN AZ 4 KİŞİ YARALANDI
İsveç'in Malmö kentinde silahlı saldırı düzenlendi. İsveç polisinin yaptığı ilk açıklamaya göre olayda en az 4 kişi yaralandı.
SALDIRI OTOMATİK SİLAHLA YAPILDI
Görgü tanıkları saldırının otomatik silahla yapıldığını söyledi. Saldırgan kaçtı. İsveç polisi saldırı ile ilgili terör ifadesini kullanmadı.
İSVEÇ-GÜNEY KORE MAÇININ ARDINDAN YAPILAN KUTLAMALAR SIRASINDA YAPILDI
Saldırı Türkiye saati ile 17.00'de biten İsveç-Güney Kore maçının hemen sonrasında yapılan kutlamalar sırasında meydana geldi.