İsveç-Güney Kore Maçının Ardından Yapılan Kutlamalar Sırasında Silahlı Saldırı: En Az 4 Yaralı

İsveç'in Malmö kentinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında en az 4 kişi yaralandığı belirtiliyor. Saldırı Türkiye saati ile 17.00'de biten İsveç Güney Kore maçının hemen sonrasında yapılan kutlamalar sırasında meydana geldi.

EN AZ 4 KİŞİ YARALANDI

İsveç'in Malmö kentinde silahlı saldırı düzenlendi. İsveç polisinin yaptığı ilk açıklamaya göre olayda en az 4 kişi yaralandı.

SALDIRI OTOMATİK SİLAHLA YAPILDI

Görgü tanıkları saldırının otomatik silahla yapıldığını söyledi. Saldırgan kaçtı. İsveç polisi saldırı ile ilgili terör ifadesini kullanmadı.

İSVEÇ-GÜNEY KORE MAÇININ ARDINDAN YAPILAN KUTLAMALAR SIRASINDA YAPILDI

Saldırı Türkiye saati ile 17.00'de biten İsveç-Güney Kore maçının hemen sonrasında yapılan kutlamalar sırasında meydana geldi.