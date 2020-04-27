İsveç'in koronavirüs stratejisinin bedelini yaşlılar mı ödüyor? Avrupa'nın birçok ülkesinin aksine İsveç, koronavirüsle mücadelede oldukça esnek davrandı, karantina tedbirleri de uygulamadı. İsveç'in salgınla mücadeledeki "rahat yaklaşımı" birçok doktor ve bilim insanı tarafından eleştiriliyor. Hatta bazılarına göre bu strateji, daha fazla ölüme yol açtı

Avrupa'nın diğer birçok ülkesinin aksine İsveç, koronavirüsle mücadelede oldukça esnek davrandı, karantina tedbirleri de uygulamadı. Resmi görevli epidemiyoloji uzmanına göre ülke, Covid-19 salgınıyla mücadelede "düşük ölçekli yaklaşım" olarak tanımlanan bir stratejiyi benimsedi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com