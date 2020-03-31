İsveç'in koronavirüs stratejisi: Yasaklama yok, halkın sosyal sorumluğuna güveniliyor İsveç'te hükümet, sokağa çıkmaları kısıtlayan katı kurallara başvurmadan halkın sosyal sorumluğuna güvenerek koronavirüs krizinin üstesinden gelmeyi hedefliyor. Esnek bir iş kültürüne sahip olan İsveçliler kriz karşısında daha hazırlıklı

İsveç'te hükümet, sokağa çıkmaları kısıtlayan katı kurallara başvurmadan halkın sosyal sorumluğuna güvenerek koronavirüs krizinin üstesinden gelmeyi hedefliyor. Covid-19 salgını Avrupa'yı etkisi altında alırken, çoğu ülke sokağa çıkışları ciddi ölçüde kısıtladı, İsveç Halk sağlığı yetkilileri ise halkın kendiliğinden sorumluklarını yerine getirerek gerekli tedbirleri alacağını savunuyor. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com