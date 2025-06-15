İsveç'in Halland ilinin Kungsbacka belediyesine bağlı Åsa bölgesinde hangi adda bir kilise ve mezarlık vardır?

İsveç'in Halland ilinin Kungsbacka belediyesine bağlı Åsa bölgesinde hangi adda bir kilise ve mezarlık vardır?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada İsveç'in Halland ilinin Kungsbacka belediyesine bağlı Åsa bölgesinde hangi adda bir kilise ve mezarlık vardır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki, İsveç'in Halland ilinin Kungsbacka belediyesine bağlı Åsa bölgesinde hangi adda bir kilise ve mezarlık vardır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmadaİsveç'in Halland ilinin Kungsbacka belediyesine bağlı Åsa bölgesinde hangi adda bir kilise ve mezarlık vardır? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

İSVEÇ'İN HALLAND İLİNİN KUNGSBACKA BELEDİYESİNE BAĞLI ÅSA BÖLGESİNDE HANGİ ADDA BİR KİLİSE VE MEZARLIK VARDIR?

A: Korkmavalla

B: Yaşailla

C: Ölmevalla

D: Yettibilla

Cevap : C

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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