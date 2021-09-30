İsveç'in Göteborg kentindeki patlamayla ilgili 55 yaşında bir zanlı aranıyor

İsveç'in Göteborg kentinde 28 Eylül'de bir binada meydana gelen ve 16 kişinin yaralanmasına neden olan patlamanın şüphelisi olarak, 55 yaşında bir kişinin arandığı bildirildi.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberinde, söz konusu şüphelinin, annesiyle beraber patlamanın olduğu binanın bir dairesinde yaşadığı belirtildi.

Expressen gazetesi ise bina sahibinin şüpheli ve annesini evden çıkartmaya çalıştığını bu nedenle şüphelinin bina sahibi ve birkaç kişiyi tehdit ettiğini öne sürdü.

Haber de İsveç İcra Dairesinin, şüpheli ve annesine, Ernst Rosen şirketine ait binanın dairesinden çıkması için uyarı gönderdiği, patlamanın da uyarı gönderilen dairede meydana geldiği kaydedildi.

Göteborg Emniyet Müdürlüğünden Klas Johansson, düzenlediği basın toplantısında, şüphelinin kimliği hakkında bilgi vermezken aranan 55 yaşındaki şüphelinin gıyabında tutuklama kararı çıkarıldığını söyledi.