İsveç'in Göteborg kentindeki patlamayla ilgili 55 yaşında bir zanlı aranıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsveç'in Göteborg kentindeki patlamayla ilgili 55 yaşında bir zanlı aranıyor

AA / Atila Altuntaş - Haberler | Güncel
İsveç'in Göteborg kentindeki patlamayla ilgili 55 yaşında bir zanlı aranıyor

İsveç'in Göteborg kentinde 28 Eylül'de bir binada meydana gelen ve 16 kişinin yaralanmasına neden olan patlamanın şüphelisi olarak, 55 yaşında bir kişinin arandığı bildirildi.

İsveç'in Göteborg kentinde 28 Eylül'de bir binada meydana gelen ve 16 kişinin yaralanmasına neden olan patlamanın şüphelisi olarak, 55 yaşında bir kişinin arandığı bildirildi.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberinde, söz konusu şüphelinin, annesiyle beraber patlamanın olduğu binanın bir dairesinde yaşadığı belirtildi.

Expressen gazetesi ise bina sahibinin şüpheli ve annesini evden çıkartmaya çalıştığını bu nedenle şüphelinin bina sahibi ve birkaç kişiyi tehdit ettiğini öne sürdü.

Haber de İsveç İcra Dairesinin, şüpheli ve annesine, Ernst Rosen şirketine ait binanın dairesinden çıkması için uyarı gönderdiği, patlamanın da uyarı gönderilen dairede meydana geldiği kaydedildi.

Göteborg Emniyet Müdürlüğünden Klas Johansson, düzenlediği basın toplantısında, şüphelinin kimliği hakkında bilgi vermezken aranan 55 yaşındaki şüphelinin gıyabında tutuklama kararı çıkarıldığını söyledi.

AA / Atila Altuntaş - Son Dakika Haberleri
Eşi, Hatice'yi öldürdükten sonra PKK'ya katılmak istemiş

Eşi, Hatice'yi öldürdükten sonra PKK'ya katılmak istemiş

 İsveç koronavirüs önlemlerini tamamen kaldırdı

İsveç koronavirüs önlemlerini tamamen kaldırdı

 Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izni, 2 ay uzatıldı

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izni, 2 ay uzatıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Mustafa Keser Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Abdullah Avcı Mario Balotelli Oğuzhan Özyakup Valentin Rosier Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İsveç'in Göteborg kentindeki patlamayla ilgili 55 yaşında bir zanlı aranıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 16:39:42. #1.17#