İsveç'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
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İsveç'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İsveç'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsveç'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldıİSVEÇ'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, İsveç makamlarınca terör örgütlerine verilen destek konusunda rahatsızlık iletildi.

İsveç'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İSVEÇ'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, İsveç makamlarınca terör örgütlerine verilen destek konusunda rahatsızlık iletildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin terör unsurlarıyla görüşmelerinin ardından, İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist'in, terörist elebaşlarıyla video konferans yoluyla görüşme yapması şiddetle kınandı. Ayrıca İsveç'in Suriye'nin kuzey doğusunda PKK/YPG terör örgütünün güdümündeki ayrılıkçı Suriye Demokratik Güçleri ve Suriye Demokratik Konseyi ile son dönemde kamuoyuna açık şekilde temaslarını arttırmasından duyulan rahatsızlık iletildi.

Büyükelçiye, İsveç'in muhatap aldığı şahısların AB tarafından da terör örgütü olarak kabul edilen PKK mensupları olduğu, PKK elebaşlarının da bu gerçeği kendi ağızlarından alenen teyit ettiği, bu teröristlerin Suriye'nin kuzey doğusunda farklı bir isim altında eylemlerini sürdürmelerinin bu gerçeği değiştirmediği, İsveç'in bu tehlikeli siyasetiyle sadece Suriye'nin toprak bütünlüğü ile Türkiye'nin güvenliğini hedef alanlara destek olmakla kalmayıp, uluslararası hukuku da açıkça çiğnediği, böylece ikili ilişkilere ciddi zarar vermeyi sürdürdüğü belirtildi.

İsveç makamlarının terör örgütlerine destek vermemesi, Suriye'nin birliği, toprak bütünlüğü ve kalıcı istikrarı için çaba harcaması istendi. Türkiye'nin, DEAŞ ve PKK terör örgütleriyle mücadelesini arkalarındaki destekçilerinden bağımsız olarak kararlılıkla sürdüreceği mesajı da Büyükelçi Herrström'e iletildi.

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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