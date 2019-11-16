İsveç 'iklimi korumaya çalışmayan' Kanada ve Avustralya'nın devlet tahvillerini elden çıkardı

16.11.2019 08:31 | Son Güncelleme: 16.11.2019 08:31

İsveç Merkez Bankası Riksbank Kanada ve Avustralya hükümetleri tarafından çıkarılan devlet tahvillerini "iklim değişikliği" sebebiyle sattı. İsveçli yetkililer bu iki ülkenin iklimin korunması konusunda iyi çalışmadıkları ve kişi başına düşen gaz emisyonunda dünyada en yüksek oranlara sahip olduğu gerekçesiyle bu adımı attıklarını açıkladı. İki ülke ise bu iddiaları reddediyor.



İsveç Merkez Bankası Başkanı Yardımcısı Martin Flodén Kanada'nın Alberta eyaletine bağlı devlet tahvillerini nisan ayında sattıklarını ve Avustralya'nın Queensland ve Batı Avustralya eyaletlerinin çıkardığı tahvilleri de yakın zamanda ellerinden çıkardıklarını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle