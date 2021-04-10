İsveç hükümetinden mültecilere yönelik yasaları sıkılaştıracak
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İsveç hükümetinden mültecilere yönelik yasaları sıkılaştıracak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
İsveç hükümetinden mültecilere yönelik yasaları sıkılaştıracak

İsveç'te hükümet, mültecilere yönelik yasaları sıkılaştırmayı öngören tasarıyı meclise sundu.

İsveç'te hükümet, mültecilere yönelik yasaları sıkılaştırmayı öngören tasarıyı meclise sundu. Tasarıya göre İsveç'teki mültecilere 3 yıllık oturma izni sınırlaması getirilebilir.

İsveç hükümeti mültecilere yönelik yasaları sıkılaştırmayı ve bazı sınırlamaları öngören tasarıyı meclise sundu. Mültecilerin oturma izinlerini 3 yıl ile sınırlandıran tasarıya göre, oturma izninin kalıcı hale gelmesi için İsveç dili bilgisi, İsveç toplumu veya yeterli gelir gibi şartlar aranacak. Süresiz oturma izni için başvuracak mültecilerin, ciddi bir suç işlememiş olma şartının da aranacağı ifade edildi. Yasa, İsveç parlamentosundan geçmesi halinde temmuz ayında yürürlüğe girecek.İsveç, 2015 yılında çoğu Suriyeli olmak üzere 160 binin üzerinde kişi ile AB'de en fazla sayıda mülteci kabul eden ülkelerden olmuştu. Göç Bakanı Morgan Johansson, perşembe günü yaptığı açıklamada, "Bu taslakla, İsveç artık bizim 2014 ve 2015 yıllarında olduğu gibi sığınmacılar için bir çekim merkezi olmaktan çıktı" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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