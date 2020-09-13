İsveç Hristiyan Birliği'nden Kur'an-ı Kerim'i yakma provokasyonlarına kınama Açıklaması
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İsveç Hristiyan Birliği'nden Kur'an-ı Kerim'i yakma provokasyonlarına kınama Açıklaması

İsveç Hristiyan Birliği, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) üyelerinin İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i yakma provokasyonlarını kınadı.

İsveç Hristiyan Birliği'nden Kur'an-ı Kerim'i yakma provokasyonlarına kınama Açıklaması
13.09.2020 17:33 | Son Güncelleme: 13.09.2020 17:36

İsveç Hristiyan Birliği, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) üyelerinin İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i yakma provokasyonlarını kınadı.

Stram Kurs üyelerinin, İsveç'in başkenti Stockholm ve Malmö kentinde izinsiz düzenlediği eylemde Kur'an-ı Kerim yakmalarına yönelik tepkiler sürüyor.

İsveç Protestan Kilisesi Başpiskoposu Antje Jackele'nin de aralarında bulunduğu ülkenin önde gelen 10 Hristiyan din adamı, Kur'an yakma provokasyonu karşıtı bir bildiri yayımladı.

Bildiride, Danimarkalı ırkçı grubun barbarca Kur'an'a saldırdığı belirtilerek, "Müslümanlara olan güçlü sempatimizi bir kez daha ifade ediyoruz." ifadesini kullanıldı.

Kutsal kitaba yapılan saygısızlığın kınandığı bildiride, şu değerlendirme yapıldı:

"Kutsal kitap yakmak barbarca bir harekettir. İnsanların inançlarına kasıtlı yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyoruz. Hassasiyet gözetilerek insanların hakları etrafında toparlanarak ortak entegrasyon çalışmasına konsantre olmak gerekirken bu tür saldırılar kutuplaşmaları artırıyor. Ülkemizde yaşayan Müslümanlara güçlü sempatimizi bir kez daha ifade ediyoruz."

Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu

Danimarka'dan İsveç'in Malmö kentine gelen Stram Kurs lideri Rasmus Paludan'ın yandaşları, geçen ay polisin izin vermemesine rağmen Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Geçen hafta da Paludan'ın yandaşları Türklerin ve Müslümanların kalabalık yaşadığı İsveç'in başkenti Stockholm'ün Rinkeby Mahallesi'nde gizlice Kur'an-ı Kerim yakarak sosyal medyada paylaşmıştı.

İki yıl boyunca İsveç'e giriş yasağı getirilen Paludan, iki hafta önce İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerine devam etmek için bu ülkenin vatandaşlığına başvuruda bulunmuştu.

Kaynak: AA

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