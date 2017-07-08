İsveç Güzellerini Seçti

18 Haziran Pazar günü İsveç'te yapılan Mr & Miss Universe Sweden için, başkent Stockholm'e giden Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur, katılımcıları değerlendirdi.

2016 birincilerini seçerken de jüri koltuğunda yer alan Dr. Cihantimur, bu sene ayrıca DoctorB Angels güzelini seçti. Cihantimur ödül hakkında şunları söyledi: "2016 senesinde Zorlu Center Terasevler'de kapılarını açtığımız DoctorB Clinic'te bir tema oluşturduk. DoctorB Clinic'te herhangi bir uygulama yaptıran birey ve kliniğin çalışanları, kısaca bir temas oluşturan herkes DoctorB Angel' dır, dedik. Burada bulunan ve temas halinde olan herkes, tinsel bir içgüdüyle, sonsuz güzelliği içinde barındırır, bir melek gibi iyi huylu ve büyüleyici güzelliği ve gençliği elinde tutar alt metni var. Bundan sonra sıklıkla jüri koltuğunda bulunduğum güzellik ve mankenlik yarışmalarında DoctorB Angels Tacı'nı bu iyi naif güzelliği elinde tutanlara vereceğim."

Mr & Miss Universe Sweden 2016 seçilen Alexander D´Rosso ve Ida Ovmar taçlarını bu senenin birincileri Frida Fornander ve Johannes Ulmefors'a devrettiler. DoctorB Angels tacı ise Jacqueline Rybak'a gitti