İsveç grubu lider tamamladı
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İsveç grubu lider tamamladı

İsveç grubu lider tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası E Grubu'nda İsveç, üçüncü maçında karşılaştığı Polonya'yı 3-2'lik skorla mağlup etti.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası E Grubu'nda İsveç, üçüncü maçında karşılaştığı Polonya'yı 3-2'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla İsveç, gruptaki puanını 7'ye yükselterek E grubunu lider tamamladı.

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde bulunan St. Petersburg Stadyumu'nda oynanan müsabaka golle başladı. Maçın henüz 2. dakikasında Forsberg, Polonya filelerini havalandırarak İsveç'i 1-0 öne geçirdi. 17. dakikada Polonya gole çok yaklaştı. Sağ taraftan kullanılan kornerde Lewandowski'nin kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Dönen topa yeniden kafa vuruşunu yapan Polonyalı yıldız, direği yine geçemedi. 59. dakikada Forsberg, farkı 2'ye çıkarırken, bu golün ardından Lewandowski skoru 2-1'e getirdi. 84. dakikada Polonyalı golcü Lewandowski rakip fileleri yeniden havalandırarak, skoru 2-2 yaptı. 90+3'te Claesson İsveç'in 3. golünü atarak müsabakanın skorunu belirledi.

E grubunda 1 puan toplayan Polonya, bu sonuçla turnuvaya veda etmiş oldu. - İSTANBUL

İsveç grubu lider tamamladı
İsveç grubu lider tamamladı
İsveç grubu lider tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

EURO 2020 E Grubu'nda Polonya'yı 3-2 mağlup eden İsveç, lider olarak bir üst tura yükseldi
EURO 2020 E Grubu'nda Polonya'yı 3-2 mağlup eden İsveç, lider olarak bir üst tura yükseldi
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