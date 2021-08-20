İsveç, espor oyuncuları için seyahat kısıtlamalarını gevşetti!
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İsveç, espor oyuncuları için seyahat kısıtlamalarını gevşetti!

İsveç, espor oyuncuları için seyahat kısıtlamalarını gevşetti!
Playerbros - Haberler | Gamegar

CS: GO Major, İsveç'in Stockholm kentinde gerçekleştirilmeye bir adım daha yaklaştı.

İsveç, espor oyuncuları için seyahat kısıtlamalarını gevşeterek PGL Major Stockholm için bir yol açtı. CS: GO Major, koronavirüs salgınının yol açtığı tüm sorunlara rağmen İsveç'te düzenlenebilir. İsveç gazetesi Expressen tarafından yayınlanan bir habere göre, tüm espor oyuncularına İsveç'teki diğer sporlarla aynı seyahat muafiyetleri verildi ve menşe ülkeleri ne olursa olsun COVID-19 testi negatif çıkarsa İsveç'e girebilecekler.

Oyuncular için seyahat kısıtlamalarının kaldırılması, PGL'in etkinliğe ülkede ev sahipliği yapmasının koşullarından biriydi. Etkinlikler için salon kısıtlamalarının kaldırıldığı diğer kriter ise 15 Eylül'e kadar uygulanmalı.

Koronavirüs pandemisinin neden olduğu seyahat kısıtlamaları, İsveç'in Dota 2'nin 40 milyon dolarlık turnuvası olan The International 10'u kaybetmesine neden .

İsveç İçişleri Bakanı Mikael Damberg, Expressen'e verdiği demeçte, "Diğer Avrupa ülkelerinin elit sporlar hakkında daha geniş bir yorumu olduğu ortaya çıktı" dedi.

PGL Major Stockholm'ün 23 Ekim - 7 Kasım tarihleri ??arasında gerçekleşmesi planlanıyor, ancak turnuva organizatörünün mevcut düzenlemelere rağmen 2 milyon dolarlık turnuvayı başka bir Avrupa ülkesine taşıması durumunda tarihler yeniden düzenlenebilir.

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Kaynak: Playerbros

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