İsveç Doğu Kudüs'teki şiddet olaylarından derin endişe duyuyor

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Doğu Kudüs'te devam eden şiddet olaylarından derin endişe duyduğunu belirtti.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Doğu Kudüs'te devam eden şiddet olaylarından derin endişe duyduğunu belirtti.

Linde, Twitter mesajında, "Doğu Kudüs'te devam eden şiddetten derin endişe duyuyoruz. Uluslararası insan hakları hukukuna saygı gösterilmelidir. Gerginliği azaltmak için adımlar atılmalıdır." ifadelerini kullandı.

"İsveç, Doğu Kudüs'te etnik temizliğe karşı harekete geçmeli"

İsveçli aktivist ve akademisyenlerin kurduğu İsveç Filistinliler Derneği, Doğu Kudüs'te İsrail'in uyguladığı şiddeti kınadı. Dernek tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Doğu Kudüs'te etnik temizlik yaptığı belirtilerek, bunu durdurmak için İsveç'in harekete geçmesini istendi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İsrail güçleri ve silahlı yerleşimciler, Doğu Kudüs'ü Filistinlilerden temizlenmesi gereken bir savaş bölgesi olarak nitelendiriyor. Yerleşimciler ev ev dolaşıp "Araplara ölüm" sloganları atıyor ve tüm Filistinlilerin Kudüs'ten kovulmasını talep ediyorlar. Filistinli ailelerin Doğu Kudüs'teki evlerinden çıkarılmasına yönelik son mahkeme kararları, İsrail yetkililerinin Doğu Kudüs'teki gayrimeşru yerleşimleri genişletme çabaları oyunun bir parçası. İsrail'in Doğu Kudüs'te etnik temizliğinin önüne geçilmesi için İsveç ve diğer ülkeleri harekete geçmeye çağırıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş