İsveç Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye geliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İsveç Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye geliyor

12.10.2020 10:21 | Son Güncelleme: 12.10.2020 10:25
İsveç Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye geliyor

İSVEÇ Dışişleri Bakanı Ann Linde, yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

İSVEÇ Dışişleri Bakanı Ann Linde, yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Açıklamada, "Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-İsveç ilişkilerinin tüm veçheleriyle değerlendirilmesi, ülkemizin AB'ye üyelik sürecinin ele alınması, İsveç'in müstakbel AGİT dönem başkanlığı ve Doğu Akdeniz'deki durum başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Hulusi Akar Donald Trump Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Cansu Dere Türkan Şoray Yasemin Özilhan Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Kabak Caner Erkin Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla Ekim Hatay İzmir Bakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsveç Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye geliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.10.2020 10:29:46. #1.14#
title