İsveç Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye geliyor

İSVEÇ Dışişleri Bakanı Ann Linde, yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

İSVEÇ Dışişleri Bakanı Ann Linde, yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Açıklamada, "Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-İsveç ilişkilerinin tüm veçheleriyle değerlendirilmesi, ülkemizin AB'ye üyelik sürecinin ele alınması, İsveç'in müstakbel AGİT dönem başkanlığı ve Doğu Akdeniz'deki durum başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı