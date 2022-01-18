İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den Rusya'ya eleştiri
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Rusya'nın, Ukrayna ve çevresinde tansiyonu yükseltmesinin kabul edilmez olduğunu söyledi.
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Rusya'nın, Ukrayna ve çevresinde tansiyonu yükseltmesinin kabul edilmez olduğunu söyledi.
Savunma Bakanı Peter Hultqvist ile bir araya gelen Linde, basın toplantısı düzenledi.
Rusya-Ukrayna arasındaki krize değinen Linde, "Rusya, Ukrayna çevresinde tansiyonu yükseltiyor. Rusya'nın bazı Avrupa ülkelerinin güvenlik sistemini tehdit etmesini kabul edilmez buluyorum." ifadelerini kullandı.
Mali'deki askerlerini geri çekmeyi planladıklarını belirten Linde, bu ülkede siyasi gelişmelerin "yanlış gittiğini" kaydetti.
Linde, "Mevcut cunta yönetimi önümüzdeki şubatta yapılacak seçimleri 5 yıl erteledi. Wagner isimli Rus şirketinin ülkede konumlandığına şahit oluyoruz ve bunu çok ciddiye alıyoruz. Bu yüzden İsveç askerlerini bölgeden çekmeyi planlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.