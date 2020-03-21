İsveç, diktatörlüklere silah ihracatına devam ediyor.
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İhracat, Yemen, İsveç, Politika

İsveç, diktatörlüklere silah ihracatına devam ediyor.

İsveç, askeri teçhizatları diktatörlüklere ve savaştaki ülkelere satmaya devam ediyor.

21.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 21.03.2020 18:36
İsveç, diktatörlüklere silah ihracatına devam ediyor.

İsveç, askeri teçhizatları diktatörlüklere ve savaştaki ülkelere satmaya devam ediyor. Askeri ihracatının üçte ikisini diktatörlüklere aktaran İsveç, uyarılara aldırış etmeden 2020 yılında da silah satışlarına devam ediyor.

İsveç, askeri ihracatını 2020 yılında da arttırmaya devam ediyor. İsveç Barış ve Tahkim Derneği'ne göre silah ihracatının üçte biri sadece demokratik ülkelere satıldı. İsveç Hükümeti, 2018 yılında diktatörlere askeri teçhizat ihracatını zorlaştırmak için silah ihracat yasasını sıkılaştırdı. Dönemin hükümet partileri olan Merkez Parti ve Liberal Parti, Ocak ayında imzalanan anlaşma ile İsveç'in "Yemen çatışmasına askeri olarak katılan fakat demokratik olmayan ülkelere silah ihracatını onaylamaması" gerektiğini belirtti. Barış ve Tahkim Derneği'ne göre, yapılan askeri ihracatta alıcı ülkelerin üçte ikisi demokratik olmayan ülkelerdi. Askeri ihracat yapılan ülkeler arasında, sivil nüfusun bombalandığı Yemen'de savaşan Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da bulunuyordu.

İsveç'ten çifte standart

İsveç Barış ve Tahkim Derneği'nde silahsızlanma sorunlarından sorumlu Linda Akerström, "Yemen, İsveç'in insani yardımlarının önemli bir alıcısıdır" dedi. Akerström, "Barışçıl bir çözümü savunuyoruz, fakat aynı zamanda savaşan taraflara silah satıyoruz. Bu şekilde savaşa devam etmeleri için onay veriyoruz. Bu bir çifte standarttır" diye konuştu. - STOCKHOLM

Kaynak: İHA

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