İsveç, Danimarka ile sınırını kapattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İsveç, Danimarka ile sınırını kapattı

22.12.2020 00:11 | Son Güncelleme: 22.12.2020 00:15
İsveç, Danimarka ile sınırını kapattı

İsveç, İngiltere'deki Covid-19 mutasyonunun Danimarka'da da görülmesinin ardından Danimarka ile sınırlarını kapatma kararı aldı.

İsveç, İngiltere'deki Covid-19 mutasyonunun Danimarka'da da görülmesinin ardından Danimarka ile sınırlarını kapatma kararı aldı.

İngiltere'de Covid-19'un yeni ve daha bulaşıcı bir türünün keşfedilmesinin ardından Güney Afrika, İtalya, Hollanda, Danimarka, Ukrayna ve Avusturalya'da da bazı hastalarda Covid-19'un yeni türü görülmüştü. İsveç, virüsün yeni türü nedeni ile Danimarka ile sınırlarını kapatma kararı aldı. İsveç İçişleri Bakanı Mikael Damberg yaptığı açıklamada, "İsveç'ten Danimarka'ya sürüş yasağı getirilecek. Danimarkalıların Noel hediyeleri satın almak ve Malmö'de tatil geçirmek için İsveç'e gelme eğilimde olmalarından dolayı bariz bir risk var. İsveç vatandaşları kayıtsız şartsız İsveç'e seyahat etme hakkına sahiptir ve seyahat yasağından etkilenmeyecektir" dedi.

İsveç Halk Sağlığı Genel Müdürü Johan Carlson ise yaptığı açıklamada, 12 Aralık'tan itibaren İngiltere'ye seyahat edenlerin test yaptırmasına karar verildiğini duyurdu. Carlson, "İngiltere'ye seyahat eden çalışanların da test edilmesini, hastalık durumunda evde kalma fırsatlarının olmasını sağlamak için iş verenlere bir talep gönderildi" dedi. - STOCKHOLM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto İrem Derici Ayşegül Yıldız Farah Zeynep Abdullah
Spor Ryan Babel Çağdaş Atan Abdullah Avcı Mauricio Lemos Josef De Souza
Tüm Haberler Türk Almanya İngiltere Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsveç, Danimarka ile sınırını kapattı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 00:19:28. #1.15#
title