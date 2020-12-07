İsveç Büyükelçisi Herrström, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
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İsveç Büyükelçisi Herrström, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

07.12.2020 14:53 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:56
İsveç Büyükelçisi Herrström, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström'ü kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström'ü kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Herrström, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Herrström'ün eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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