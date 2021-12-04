İsveç Birinci Futbol Ligi'nde Malmö şampiyon oldu - Haberler Spor
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İsveç Birinci Futbol Ligi'nde Malmö şampiyon oldu

AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
İsveç Birinci Futbol Ligi'nde Malmö şampiyon oldu

İsveç Birinci Futbol Ligi'nde Malmö, şampiyon oldu.

İsveç Birinci Futbol Ligi'nde Malmö, şampiyon oldu.

Ligin 30. ve son haftasında sahasında Halmstads ile golsüz berabere kalan Malmö, ikinci sıradaki AIK Solna ile aynı puana (59) sahip olmasına rağmen averajla şampiyonluğunu ilan etti.

Tarihinin 22. şampiyonluğuna uzanan Malmö, sezonu 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyetle tamamladı.

Ligde son iki sırayı alan Örebro ve Östersunds takımları 2. Lige düştü.

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AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri

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