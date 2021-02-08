İsveç bir Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti
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İsveç bir Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

08.02.2021 20:39 | Son Güncelleme: 08.02.2021 20:42
İsveç bir Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

İsveç, Rusya'nın Stockholm Büyükelçiliğinde çalışan bir Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

İsveç, Rusya'nın Stockholm Büyükelçiliğinde çalışan bir Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, kamu televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, Stockholm Büyükelçiliğinde çalışan bir Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiklerini belirterek "Rusya bize başka bir yol bırakmadı." dedi.

Linde, Twitter mesajında da bir Rus diplomatın İsveç'i terk etmesini istedikleri konusunda Rusya'nın Stockholm Büyükelçisi'ni bilgilendirdiklerini belirtti. Linde "Bu, sadece görevini ifa etmekte olan İsveçli bir diplomatın sınır dışı edilmesi yönündeki kabul edilemez karara açık bir yanıttır." ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı 5 Şubat'ta Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a destek için yapılan gösterilere katıldıkları gerekçesiyle Almanya, Polonya ve İsveç büyükelçiliklerinden 3 diplomatı istenmeyen kişi ilan etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş

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