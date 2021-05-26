İsveç, Belarus Hava Yolları'nın işletme izinlerini askıya aldı
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İsveç, Belarus Hava Yolları'nın işletme izinlerini askıya aldı

İsveç, Belarus Hava Yolları'nın işletme izinlerini askıya aldı
Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş - Haberler | Güncel

İsveç Taşımacılık Dairesi, Ryanair'a ait Atina-Vilnius seferini yapan yolcu uçağının acil inişi gerekçesiyle bugünden itibaren Belarus Hava Yolları'nın (Belavia) ülkedeki işletme izinlerini askıya aldığını duyurdu.

İsveç Taşımacılık Dairesi, Ryanair'a ait Atina-Vilnius seferini yapan yolcu uçağının acil inişi gerekçesiyle bugünden itibaren Belarus Hava Yolları'nın (Belavia) ülkedeki işletme izinlerini askıya aldığını duyurdu.

Taşımacılık Dairesi Müdürü Gunnar Ljungberg, yaptığı açıklamada, mevcut durumda Belarus hava sahasında güvenli bir uçuş trafiği görmediklerini ve önlem almak için böyle bir karara vardıklarını söyledi.

Belarus Hava Yolları'nın işletme izinlerini 26 Mayıs'tan itibaren askıya alma kararının, İsveç ile Belarus arasında uçuşların durdurulacağı anlamına geldiğini kaydeden Ljungberg, "Bunun yolucular için bir sorun meydana getireceğini biliyoruz. Ancak yolcuların güvenliği daha önemli bu yüzden Belarus ile uçuşların geçici olarak durdurulması kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden yolcu uçağı Minsk'e indirilmişti

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı.

Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı iddiasıyla aranan, bir sosyal medya hesabının kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Roman Protaseviç gözaltına alınmıştı.

Aramalar sonucunda bomba ihbarının asılsız çıktığı kaydedilmiş, uçak gerekli kontrollerin yapılmasının ardından Minsk Havaalanı'ndan ayrılarak Vilnius'e iniş yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş

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