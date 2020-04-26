İsveç basını Türk Covid-19 hastası Emrullah Gülüşken'in Türkiye'ye götürülmesiyle ilgili ne dedi?

İsveç'in Malmö kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen hastanede tedavi göremeyen ve evine gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in, çocukları Esma, Samira ve Mahmut'la Türkiye Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Türkiye'ye getirilmesi İsveç basınında ilgi gördü.

Ülkenin önemli gazetelerinden Aftonbladet, "İsveç'te tedavi edilmedi, Türkiye'ye ambulans uçakla götürüldü" başlığıyla duyurduğu haberde, hastanın kızları Leyla ve Samira Gülüşken'in sosyal medyadan yardım çağrısı yaptığı hatırlatıldı. Bu çağrıya Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Baban için hastanemiz, hekimlerimiz hazır." mesajıyla karşılık verdiği vurgulandı. Euronews.com'da Görüntüle