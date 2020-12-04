İsveç Başbakanı Lövfen: "Korona virüs aşısı ücretsiz olacak"
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İsveç Başbakanı Lövfen: "Korona virüs aşısı ücretsiz olacak"

04.12.2020 19:34 | Son Güncelleme: 04.12.2020 19:38
İsveç Başbakanı Lövfen:

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, ülkede yeni tip korona virüs aşısının herkese ücretsiz bir şekilde yapılacağını açıkladı.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, ülkede yeni tip korona virüs aşısının herkese ücretsiz bir şekilde yapılacağını açıkladı.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven gerçekleştirdiği basın toplantısında yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısına yönelik açıklamalarda bulundu. Başbakan Löfven, aşının halka ücretsiz bir şekilde yapılacağını duyurdu. Bölgelerin aşı uygulamasına hazırlanmaları için 300 milyon İsveç kronu (29 milyon 250 Euro) bütçe ayrıldığını belirten Başbakan Löfven kimsenin para yüzünden aşıdan vazgeçmemesi gerektiğini ifade etti. Löfven, "Aşı, ülkemizin geneline yayılacak, kuzey, güney ve köylere kadar herkes aşılanacak" diye konuştu.

Löfven, aşının önce risk gruplarında yer alanlara ve yaşlı bakımevi personellerine yapılacağını vurguladı.

İsveç hükümeti Covid-19 aşısı için 6 farklı anlaşma imzaladı. İsveç Halk Sağlığı Kurumuna göre aşı uygulaması 11 Ocak'ta başlayacak.

İsveç'te korona virüs salgınında şu ana kadar toplam 278 bin 912 vaka tespit edilirken, 7 bin 67 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti. - STOCKHOLM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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