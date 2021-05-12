İsveç Başbakanı Löfven'den, İsrail ve Filistin'e gerginliğin sonlandırılması çağrısı
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İsveç Başbakanı Löfven'den, İsrail ve Filistin'e gerginliğin sonlandırılması çağrısı

İsveç Başbakanı Löfven'den, İsrail ve Filistin'e gerginliğin sonlandırılması çağrısı
Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş - Haberler | Güncel

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, İsrail ile işgal altındaki Filistin topraklarında süren gerginliğin sonlandırılmasını isteyerek, şiddetin son bulması için her iki tarafta da güçlü ve cesur lidere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, İsrail ile işgal altındaki Filistin topraklarında süren gerginliğin sonlandırılmasını isteyerek, şiddetin son bulması için her iki tarafta da güçlü ve cesur lidere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Löfven, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının ardından durumun endişe verici olduğunu kaydetti.

Şiddetin hemen durdurulması gerektiğini vurgulayan Löfven, "Artık her iki tarafta da güçlü ve cesur bir lidere ihtiyaç var. İnsanların öldürülmesi ve yaralanmasından büyük üzüntü duyuyorum. Şiddetten etkilenen ailelerin üzüntülerini derin bir şekilde hissediyorum. Tüm çabalar, şiddeti hemen durdurmaya odaklanmalı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsveç Sol Parti Dış İlişkiler Sözcüsü Håkan Svenneling, İsrail'in Filistinlilere yönelik şiddet olaylarının durdurulması için İsrail'in Stockholm Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrılıp sert biçimde uyarılmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş

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