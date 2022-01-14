İsveç Başbakanı Andersson'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'un Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Andersson'un Kovid-19 için yaptırdığı hızlı test sonucunun pozitif çıktığı ve evinde istirahate çekildiği belirtildi.

Dün de meclis toplantılarına katılan Yeşiller Partisi Eş Başkanı Per Bolund ve Merkez Partisi Genel Başkanı Annie Lööf'ün de testlerinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.

İsveç Halk Sağlık Müdürlüğünün verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 482'ye, vaka sayısı 1 milyon 534 bin 707'ye yükseldi.

Öte yandan ülkede 12 yaş üzerindekilerin yüzde 82,5'i iki doz aşı oldu.

AA / Atila Altuntaş - Son Dakika Haberleri

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