İsveç Azerbaycan Koordinasyon Şurası: Ermenistan işgal ettiği toprakları terk etmeli - STOCKHOLM
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İsveç Azerbaycan Koordinasyon Şurası: Ermenistan işgal ettiği toprakları terk etmeli - STOCKHOLM

04.10.2020 08:37 | Son Güncelleme: 04.10.2020 08:41

İsveç Azerbaycan Koordinasyon Şurası, Ermenistan'ın saldırdığı Azerbaycan'a destek verdi.

İsveç Azerbaycan Koordinasyon Şurası, Ermenistan'ın saldırdığı Azerbaycan'a destek verdi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Clarion Hotel'de, İsveç Azerbaycan Koordinasyon Şurası tarafından bir basın açıklaması yapıldı. Şura Başkanı İrade Alieja Södenberg, Azerbaycan halkının yanında olduklarını ve Ermenistan askerlerinin işgal altında tuttukları Dağlık Karabağ'dan geri çekilmesi gerektiğini belirtti.

Ermenistan askerlerin önceden yapılan anlaşmaları rafa kaldırarak yeniden Azerbaycanlı sivillere saldırdığının altını çizen Södenberg, "Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM) ve AGİT Minsk grubunu göreve çağırıyoruz. Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları terk ederek asıl sahibi Azerbaycan'a bırakması lazım." dedi.

İsveç Azerbaycan Federasyonu Başkan Yardımcısı Teymur Eminbaylı da 30 yıldır Ermenistan'ın Hocalı soykırımına seyirci kalanların, Azerbaycan'ın halkını savunmasından rahatsız olduklarını vurguladı.

Eminbaylı, "Bölgeye PKK terör örgütü bile Ermenistan'ı savunmak için gitti. Kim ne yaparsa yapsın Azerbaycan haklı davasından geri adım atmayacak, hakkını alacak." ifadesini kullandı.

Azerbaycanlı yazar Eluca Atalı ise Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı işgal etmesinden sonra sorunu çözmek için AGİT Minsk Grubu kurulduğuna dikkat çekerek, "Minsk Grubu'na güvenmiyorum. 30 yıldır sorunu çözmedikleri gibi Ermenistan'ın çıkarları doğrultusunda hareket ediyorlar. Biz savaş istemiyoruz, barış istiyoruz. Barışın tek şartı da Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi." ifadelerini kullandı.

İsveç Azerbaycan Koordinasyon Şurası: Ermenistan işgal ettiği toprakları terk etmeli - STOCKHOLM
İsveç Azerbaycan Koordinasyon Şurası: Ermenistan işgal ettiği toprakları terk etmeli - STOCKHOLM
İsveç Azerbaycan Koordinasyon Şurası: Ermenistan işgal ettiği toprakları terk etmeli - STOCKHOLM
İsveç Azerbaycan Koordinasyon Şurası: Ermenistan işgal ettiği toprakları terk etmeli - STOCKHOLM

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş

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