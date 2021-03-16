İsveç, AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının kullanımını durdurdu
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İsveç, AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının kullanımını durdurdu

16.03.2021 15:07 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:16
İsveç, AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının kullanımını durdurdu

İsveç, Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını askıya aldı.

İsveç, Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını askıya aldı.

İsveç Halk Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kanda pıhtılaşma riskini artırdığı ve beyin kanamasını tetikleyebileceği gerekçesiyle aşının kullanımının geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Halk Sağlık Müdürlüğü Epidemiyolog Anders Tegnell, yaptığı açıklamada, söz konusu aşıdan sonra, kan sisteminde hem kanamaya hem de pıhtılaşmaya neden olan başka bir semptom türü keşfettiklerini söyledi.

Daha önce Almanya, İtalya, Fransa, Hollanda, İrlanda, Norveç, Danimarka, İzlanda, Romanya, İtalya ve Bulgaristan bu aşının kullanımını geçici olarak durdurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş

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