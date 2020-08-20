İsveç, AstraZeneca'dan 6 milyon doz Covid-19 aşısı satın alacak İsveç, AstraZeneca'nın Covid-19 salgınına karşı geliştirdiği aşıdan 6 milyon doz satın alacak.

İsveç, AstraZeneca'nın Covid-19 salgınına karşı geliştirdiği aşıdan 6 milyon doz satın alacak.

Korona virüs salgınına karşı aşı geliştirme çalışmaları devam ederken, birçok ülke aşının ilk sahibi olmak için anlaşmalar yapmaya başladı. İsveç, AstraZeneca'nın geliştirdiği Covid-19 aşısından 6 milyon doz satın almak için bugün anlaşma imzaladı. İsveç hükümeti, aşının satın alınması ve ülkeye getirilmesi için İsveç Sağlık Teşkilatını görevlendirdi. - STOCKHOLM

Kaynak: İHA