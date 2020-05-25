İsveç 5G'ye Geçtiğini Duyurdu!
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İsveç 5G'ye Geçtiğini Duyurdu!

İsveç'in telekom şirketi Tele2, ülkede halka açık şekilde ilk kez 5G'ye geçiş yaptıklarını açıkladı.

İsveç 5G'ye Geçtiğini Duyurdu!
25.05.2020 13:46 | Son Güncelleme: 25.05.2020 13:49

İsveç'in telekom şirketi Tele2, ülkede halka açık şekilde ilk kez 5G'ye geçiş yaptıklarını açıkladı.

Haziran'dan İtibaren 5G Hizmeti Kullanılabilecek

Yazılı bir açıklama yapan Tele2 Genel Müdürü Anders Nilsson, başkent Stockholm, Göteborg ve Malmö'de 5G baz istasyonlarının aktif hale getirildiğini duyurdu.

Nilsson, yeni nesil telefonları bulunan müşterilerinin Haziran ayından itibaren 5G hizmetinden ekstra ücret ödemeden faydalanabileceğini belirterek, "Şu anki telefonların bir çoğu 5G teknolojisine uygun değil. Uygun olanlardan Samsung'un Galaxy S20 serisiyle de satışlarımız başlayacak." dedi.

Sweden's first 5G network was launched today by telecoms group Tele2 https://t.co/9fRe9xeZ7U

— dpa news agency (@dpa_intl) May 24, 2020

İsveç'te 4G ağını sunan ilk operatörün de yine kendileri olduğunu hatırlatan Nilsson, "On yıl sonra İsveç'in ilk 5G ağını küresel standartlara uygun olarak etkinleştirerek kullanıma sunan yine biz olduk." ifadelerini kullandı.

10 Kat Daha Hızlı

Yeni nesil kablosuz telefon teknolojisi olarak tüm dünyada yavaş yavaş hayata geçmeye başlayan 5G'nin, 4G'den yaklaşık 10 kat daha hızlı veri iletimi yapabileceği belirtiliyor.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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