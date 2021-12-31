İsveç, 2021'de 27 bin 340 Suriyeliye vatandaşlık verdi

İsveç'te oturma ve çalışma izni bulunan 27 bin 340 Suriyeliye, bu yıl vatandaşlık verildiği bildirildi.

İsveç Göçmenler Ofisinin yayımladığı rapora göre, ülkede 2021'de 85 bin kişi İsveç vatandaşlığına geçmeye hak kazandı.

Vatandaşlığa geçenler arasında 27 bin 340 Suriyeli yer aldı.

4 bin 67 Somalili ve 3 bin 471 Eritreli vatandaşlığa geçti.

İsveç'te oturma ve çalışma izni bulunan bir göçmen 5 yıl içerisinde vatandaşlığa geçmeye hak kazanıyor.

Avrupa'ya yönelik 2015 yılındaki sığınmacı akınından sonra İsveç'te oturma ve çalışma izni kazanan Suriyelilerin sayısının yaklaşık 150 bin kişiye çıktığı açıklanmıştı.

AA / Atila Altuntaş - Son Dakika Haberleri

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