Isuzu Novociti Life İspanya yollarında
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Isuzu Novociti Life İspanya yollarında

Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi
Isuzu Novociti Life İspanya yollarında

Anadolu Isuzu'nun alçak tabanıyla, değişen pazar ihtiyaçlarına yönelik bir çözüm olarak ön plana çıkan modeli Novociti Life, İspanya yollarında hizmet vermeye başladı.

Anadolu Isuzu'nun alçak tabanıyla, değişen pazar ihtiyaçlarına yönelik bir çözüm olarak ön plana çıkan modeli Novociti Life, İspanya yollarında hizmet vermeye başladı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Anadolu Isuzu, 2019 yılı sonlarında giriş yaptığı İspanya pazarında büyümeye devam ediyor. Pandemiye rağmen yurtdışı pazarlardaki konumunu her geçen gün güçlendiren Anadolu Isuzu, İspanya pazarında kısa sürede başarılı bir projeye daha imza attı. Ponferrada Belediyesi ihalesini kazanan Anadolu Isuzu, bu doğrultuda kentte hizmet vermek üzere 4 adet Novociti Life teslimatı gerçekleştirdi. Teslimat töreni 15 Mart tarihinde Ponferrada Belediyesi'nin otobüs parkında düzenlendi. Törene Anadolu Isuzu İspanya distribütörü Mobility Bus yetkilileri ve Anadolu Isuzu Batı Avrupa Danışmanı Jean Louis Coppieters'in yanı sıra Ponferrada Belediye Başkanı Olegario Ramon ve Servis Müdürleri Susana Garcia katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, Ponferrada Belediye ihalesini Anadolu Isuzu'nun İspanya distribütörü Mobility Bus ile kazandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Salgın döneminde böylesine önemli bir teslimatı gerçekleştirdiğimiz için mutlu ve gururluyuz. İhracat pazarlarımızdaki ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirdiğimiz yüksek teknolojiyle donatılmış araçlarımız Avrupa'da büyük ilgi görüyor. Yurt içi ve yurt dışından sipariş almaya devam ediyoruz. İspanya pazarında 1 yıldır faaliyet gösteriyoruz. En önemli sevkiyatlarımızı Turkuaz modeli ile gerçekleştirdik. Bu pazarda ürün portföyümüzü genişletmeye devam ediyoruz. Anadolu Isuzu olarak, 2021 uluslararası satış hedeflerimiz paralelinde, tüm pazarlarda olduğu gibi, İspanya'da da operatör filo satışlarının yanı sıra önemli belediye ihalelerini kazanmayı hedefliyoruz."

Avrupalı belediyelerin gözdesi

Anadolu Isuzu'nun yurt dışında Polonya, İtalya, Yunanistan, Fransa, Çekya, Sırbistan ve Gürcistan gibi pazarlarda hizmet veren modeli Isuzu Novociti Life, alçak tabanıyla, değişen ihtiyaçlara yönelik bir çözüm olarak tasarlandı. Büyük ve orta büyüklükteki otobüs yerine küçük boyutlarda otobüs konseptiyle dar sokaklı şehirleri de hedefleyen Novociti Life, alçak tabanlı yapısıyla engelli ve yaşlı nüfusun sosyal hayata daha fazla katılımını da destekliyor. Midibüs boyutlarında otobüs görünümüyle dikkat çeken Novociti Life'ın motoru, 186 beygir güç ve 680 Nm tork üretiyor. Euro 6C emisyon normlarını karşılayabilen motor teknolojisiyle, yüksek enerji verimliliği ile düşük yakıt tüketimi sağlarken, bu sayede Avrupalı belediyelerin ihtiyacı olan normları sağlamış oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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