Isuzu Interliner CNG, uluslararası "Sustainable Bus" yarışmasında "Yılın Otobüsü" seçildi

Anadolu Isuzu, çevre dostu CNG teknolojisi ile segmentinin öncüsü olan Interliner modeli ile otobüs sektörünün en prestijli yarışma organizasyonu olan "Sustainable Bus Award 2022'de (Sürdürülebilir Otobüs Ödülü) "Yılın Otobüsü" ödülünü kazandı.

Anadolu Isuzu açıklamasına göre, şirket, ürettiği çevreci ve yenilikçi araçlarıyla global ölçekteki başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Anadolu Isuzu'nun yurt içi ve yurt dışı pazarlardaki müşteri taleplerine en iyi yanıtı verecek şekilde geliştirdiği Interliner CNG, İtalya, Fransa, İngiltere, Almanya, İspanya, Romanya ve Slovenya'da yayınlanan yedi önemli ticari araç dergisinin düzenlediği söz konusu organizasyonunda, Intercity segmentinde "Yılın Otobüsü (Sustainable Bus of Year 2022)" ödülüne layık görüldü.

Sustainable Bus Award'ın uluslararası uzmanlardan oluşan jürisi, ödüle aday gösterilen araçları tasarım, yakıt sarfiyatı, emisyon salınımı, güvenlik, konfor, sessizlik, malzeme geri dönüştürülebilirliği ve üretici firmaların genel çevresel taahhütlerinden oluşan geniş bir kriter listesi ile değerlendiriyor. Sustainable Bus jürisi tarafından aday gösterilen ve Intercity segmentindeki diğer güçlü adaylar ile birlikte değerlendirilen Isuzu Interliner 13 CNG, diğer adayları geride bırakarak ödülün sahibi oldu.

Isuzu Interliner ulaşımda çevreci bir seçenek

Açıklamaya göre, Isuzu Interliner CNG, 13 metrelik uzunluğu ile Türkiye'de bu segmentte üretilen ilk ve tek araç olma özelliğine sahip. Avrupa'da ise bu segmentte çözüm sunan öncü üç markadan biri konumunda. Yüzde 100 Biogas uyumlu CNG motoru sayesinde emisyon salınımını kabul edilebilir seviyelere düşürmeyi başaran Interliner CNG, yakıt tasarrufunda da avantaj sağlıyor. Şehir içi ve şehirler arası kısa mesafelerde hizmet verecek olan Interliner CNG özellikle personel ve okul taşımacılığında fark oluşturmayı hedefliyor. Interliner serisi, aynı zamanda geniş bagaj kapasitesi ile öne çıkıyor. 7,5 metreküp bagaj hacmine sahip olan Interliner, sunduğu konfor ve fonksiyonellik sayesinde hem servis taşımacılığı hem de turizm taşımacılığı alanlarında hizmet verebiliyor.

Anadolu Isuzu'nun Ar-Ge merkezinde geliştirilen ve akıllı güvenlik sistemleri ile donatılan Isuzu Interliner, çok fonksiyonlu gösterge paneli, arıza teşhisi gibi özellikleri ile segmentinde öne çıkıyor.

Konforlu sürücü alanı ve yolcu bölgesi ile sürücüye ve yolculara en yüksek seviyede ergonomik fayda sağlıyor. Isuzu Interliner, sürücü ve sürüş puanlama sistemi ile işletmecilere de önemli bir avantaj sunuyor.

Anadolu Isuzu Tasarım Ofisi tarafından tasarlanan, aerodinamik gövdesi, dinamik led sinyal ve gündüz sürüş lambaları, dijital gösterge paneli ve yenilikçi çizgileriyle öne çıkan Interliner, özgün tasarımıyla da uluslararası otoritelerden iki önemli ödül aldı. 2020 yılında İtalya merkezli tasarım yarışması A' Design Award yarışmasında 'Gold A' Design ödülüne; Avrupa'da yaratıcılığı teşvik etmek amacıyla düzenlenen tasarım yarışması BIG SEE Awards 2021'de Ürün Tasarımı kategorisinde ödüle layık görüldü.

"Topluma ve çevreye sürdürülebilir değer katmayı hedefliyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, topluma ve çevreye sürdürülebilir değer katma hedefini desteklemek üzere, sürdürülebilir üretimi, iş süreçlerinin temeline yerleştirdiklerini dile getirdi.

Çevre dostu uygulamalar geliştirmek için uzun yıllardır yaptıkları Ar-Ge çalışmalarıyla, geliştirdikleri yeni teknolojilerle sektöre doğa dostu araçlar kazandırdıklarını belirten Arıkan, şunları kaydetti:

"CNG motoru ile bugünün kentleri için çevreci, güvenli ve modern bir ulaşım çözümü olarak öne çıkan, segmentinin öncüsü Interliner aracımızın Sustainable Bus organizasyonu tarafından Yılın Otobüsü seçilmesiyle büyük bir gurur ve mutluluk yaşadık. Bu ödül bizim için çevreci ve yenilikçi kimliğimiz ile üretim kalitemizin uluslararası bir jüri tarafından bir kez daha onaylanması anlamını taşıyor. Yenilikçi modellerimizle ülkemizde ve dünyada imza attığımız başarılara yenilerini eklemek, uluslararası pazarlardaki konumumuzu daha da güçlendirmek üzere çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz."

AA / Abdulselam Durdak - Son Dakika Haberleri

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