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Isuzu'da yenilenmenin tam zamanı

Anadolu Isuzu, Eko Bakım ve Yedek Parça İndirim Kampanyası ile ticari araç sahiplerine garantisi biten araçlarında 369 liradan başlayan Eko Bakım paketinden yararlanma imkanı sunuyor.

Isuzu'da yenilenmenin tam zamanı
29.05.2020 12:05 | Son Güncelleme: 29.05.2020 12:05

Anadolu Isuzu, Eko Bakım ve Yedek Parça İndirim Kampanyası ile ticari araç sahiplerine garantisi biten araçlarında 369 liradan başlayan Eko Bakım paketinden yararlanma imkanı sunuyor.

Firma açıklamasına göre, Türkiye'nin en yaygın ticari araç satış ve servis ağına sahip otomotiv markası Anadolu Isuzu, garantisi biten müşterilerini düşünerek kamyon, kamyonet, pick up ve otobüs grubundaki tüm araçları için eko bakım kampanyasını hayata geçirdi.

Satış Sonrası Hizmetleri kapsamında Eko Bakım ve Yedek Parça İndirim Kampanyası ile Isuzu yetkili servislerinde 369 liradan başlayan Eko Bakım paketinden yararlanma imkanı sunulacak. 1-30 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak kampanya ile avantajlı bakım paketlerinin yanı sıra orijinal yedek parçalarda yüzde 20 indirim fırsatı sunuluyor.

Cazip araç bakım kampanyası ile detaylara "isuzu.com.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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