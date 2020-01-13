ISUBÜ Rektörü Diler, gazetecilerle buluştu

13.01.2020 21:28 | Son Güncelleme: 13.01.2020 21:28

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.



Diler, rektörlük binasında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, üniversite olarak insan gücü oluşturmaya yönelik bir vizyon izlediklerini söyledi.



Üniversitenin, 2019 yılında kurulduğunu hatırlatan Diler, şunları kaydetti:



"Geçtiğimiz yıl, bünyesinde yapısal olarak eksikliklerinin tamamlanması yönünde yeni birimler oluşturuldu. Oluşturulan birimlerimizin çalışır vaziyete geçirilmesi yönünde büyük adımlar atıldı. İdari ve kurumsal yapılanmanın tamamlandığını ifade edebileceğimiz başarılı 1 yılı geride bırakmış bulunuyoruz. Üniversitemizin aldığı kararlar ve attığı adımlar öğrenci odaklı bir üniversite oluşumuzu göstermektedir. ISUBÜ ailesinin ders dışı sosyal ve kültürel faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri öğrenci topluluklarının kurulabilmesi için gerekli alt yapı çalışmaları tamamlanmış, öğrenci topluluklarımız kurulmuştur. Geçen yıl kuruluş aşamasında olan topluluklarımız bugün 40'a ulaşmıştır."

Kaynak: AA