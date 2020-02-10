ISUBÜ Rektörü Diler'den Güleda Cankel'in ailesine başsağlığı ziyareti

10.02.2020 19:44 | Son Güncelleme: 10.02.2020 20:16

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler'in, eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen öğrencileri Güleda Cankel'in Muğla'daki ailesini ziyaret ettiği bildirildi.

Rektör Diler, yaptığı yazılı açıklamada, cinayetin işlenmesinden üzüntü duyduklarını belirtti.

Açıklamasında Güleda'nın ailesine ziyaret ettiğini vurgulayan Diler, "Yakın geçmişte ne yazık ki erkek arkadaşı tarafından öldürülen Teknik Bilimler MYO 1. sınıf öğrencimiz Güleda Cankel'in ailesine başsağlığı dilerim. Bir daha böyle cinayetlerin işlenmemesi dileğiyle". ifadelerini kullandı.

Isparta Fatih Mahallesi'nde 19 Kasım'da bir apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı Zafer P. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Kaynak: AA