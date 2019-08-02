ISUBÜ'den AYM'ye "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" tepkisi

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) tarafından yapılan yazılı açıklama ile Anayasa Mahkemesinin (AYM), "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" hakkında verdiği 'Hak ihlali' kararına tepki gösterilerek, bu durumun toplumda derin bir hayal kırıklığına yol açtığı belirtildi.

ISUBÜ tarafından 'Kamuoyuna Duyuru' başlığı altında yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"AYM'nin, 'Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi' metnine imza atan akademisyenlerin, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan cezalandırılması sonucu yaptıkları bireysel başvuruda hak ihlali kararı vermesi, toplumda derin bir hayal kırıklığına yol açmıştır. Bireylerin düşünce ve ifade özgürlüğü Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmasına rağmen, terörle mücadeleyi 'kıyım' kamu güvenliğini 'katliam' olarak nitelendirmek asla ifade ve düşünce özgürlüğü olarak kabul edilemez. İfade özgürlüğünün güvence altına alınmasında en önemli yargısal kurum olan Anayasa Mahkemesi; terör örgütüne tek bir eleştiri yapmadan, kamu güvenliğini zedeleyici ve terör örgütü propagandası niteliğindeki sözde bildiriyi destekleyenlere uygulanan müeyyideyi bir hak ihlali olarak değerlendirmiştir. Bu karar, başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere terörden zarar görmüş tüm halkımızda derin üzüntüye neden olmuştur. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olarak, dış desteklerden beslenen ve uzun yıllar ülkemize büyük acılar yaşatan terörle mücadelede olumsuz algı oluşturacak her türlü eylem ve propagandanın karşısında olduğumuzu ve bu konudaki duyarlılığımızı kamuoyuna arz ederiz." - ISPARTA

Kaynak: İHA