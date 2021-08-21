ISUBÜ, 2021-2022 eğitim öğretim güz yarıyılı derslerine 27 Eylül'de başlayacak
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ISUBÜ, 2021-2022 eğitim öğretim güz yarıyılı derslerine 27 Eylül'de başlayacak

ISUBÜ, 2021-2022 eğitim öğretim güz yarıyılı derslerine 27 Eylül'de başlayacak
Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) 2021-2022 eğitim öğretim güz yarıyılı derslerine 27 Eylül'de başlayacağını bildirdi.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) 2021-2022 eğitim öğretim güz yarıyılı derslerine 27 Eylül'de başlayacağını bildirdi.

ISUBÜ'den yapılan açıklamada, öğrencilerin ve çalışanların sağlığını korumak için tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"YÖK dersleri (Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, İngilizce), üniversite ortak seçmeli dersleri ve birimlerimizin belirleyeceği birkaç teorik ders dışındaki tüm derslerin yüz yüze verilmesi kararlaştırılmıştır. Dersler hakkında detaylı bilgiler birim web sayfalarında ve öğrenci bilgi sisteminde ilan edilecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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ISUBÜ, 2021-2022 eğitim öğretim güz yarıyılı derslerine 27 Eylül'de başlayacak - Haberler
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