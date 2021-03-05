İSU, şehir merkezinde çalışma yapacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSU Genel Müdürlüğü İzmit şehir merkezi Cengiz Topel Caddesi'nde altyapı çalışması yapacak. 2 gün sürecek olan çalışma kapsamında araç geçişlerine izin verilmeyecek.

İSU Genel Müdürlüğü şehir merkezindeki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 6 ve 7 Mart günlerinde İzmit ilçesi Cengiz Topel Caddesi'nde çalışma yapılacak. Sabah 08.30'dan gece 23.00'a kadar yapılacak çalışma kapsamında araç geçişine izin verilmeyecek. Bu nedenle Ulaşım Dairesi Başkanlığı toplu taşıma ve özel araç sürücüleri için geçici güzergah oluşturdu.

Geçici güzergah

Cengiz Topel Caddesi'nin Leyla Atakan Caddesi ve Hafız Binbaşı Caddesi kesişimi arasında yapılacak çalışma kapsamında araç geçişine izin verilmeyecek. Güzergahı kullanan güney istikametine giden toplu taşıma araçları Leyla Atakan Caddesi, Baç Kavşağı, Santral ve Ömer Türkçakal Bulvarını kullanacak. Batı istikametine giden toplu taşıma araçları ise Leyla Atakan Caddesi, Baç Kavşağı, Santral ve Bağdat Caddesi'ni kullanacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı