İSU, şehir merkezinde çalışma yapacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

İSU, şehir merkezinde çalışma yapacak

05.03.2021 16:36 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:41
İSU, şehir merkezinde çalışma yapacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSU Genel Müdürlüğü İzmit şehir merkezi Cengiz Topel Caddesi'nde altyapı çalışması yapacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSU Genel Müdürlüğü İzmit şehir merkezi Cengiz Topel Caddesi'nde altyapı çalışması yapacak. 2 gün sürecek olan çalışma kapsamında araç geçişlerine izin verilmeyecek.

İSU Genel Müdürlüğü şehir merkezindeki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 6 ve 7 Mart günlerinde İzmit ilçesi Cengiz Topel Caddesi'nde çalışma yapılacak. Sabah 08.30'dan gece 23.00'a kadar yapılacak çalışma kapsamında araç geçişine izin verilmeyecek. Bu nedenle Ulaşım Dairesi Başkanlığı toplu taşıma ve özel araç sürücüleri için geçici güzergah oluşturdu.

Geçici güzergah

Cengiz Topel Caddesi'nin Leyla Atakan Caddesi ve Hafız Binbaşı Caddesi kesişimi arasında yapılacak çalışma kapsamında araç geçişine izin verilmeyecek. Güzergahı kullanan güney istikametine giden toplu taşıma araçları Leyla Atakan Caddesi, Baç Kavşağı, Santral ve Ömer Türkçakal Bulvarını kullanacak. Batı istikametine giden toplu taşıma araçları ise Leyla Atakan Caddesi, Baç Kavşağı, Santral ve Bağdat Caddesi'ni kullanacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Cahit Özkan Özlem Zengin Süleyman Soylu Fahrettin Koca
Magazin Eda Ece Cansu Dere Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Cüneyt Çakır Emre Taşdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İSU, şehir merkezinde çalışma yapacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 16:50:15. #1.14#
title