İSU Darıca Şube Müdürlüğü yeni yerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü'nün Darıca şubesi yeni yerine taşınacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü'nün Darıca İlçesinde faaliyet gösteren İlçe Şube Müdürlüğü,mevcut hizmet olası depremde risk oluşturması nedeniyle kiralanan yeni yerine taşınacak. Tadilat ve tefrişatı biten İSU Darıca Şube Müdürlüğü, 8 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle yeni binasında abonelere hizmet verecek.

DEPREM RİSKİ

İSU Genel Müdürlüğü, Genel Müdürlük ile 12 İlçede bulunan şube müdürlükleri ile abonelerine modern ve çağdaş işletmecilik hizmeti sunuyor. Hizmet bina ve şantiyelerini bir bir yenileyen kurum, Darıca İlçe Müdürlüğü'nün mevcut binasının olası deprem riski oluşturması nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın talimatıyla boşaltma kararı aldı.

İŞLEK NOKTADA

Geçmiş yıllarda Darıca şantiyesini yenileyen kurum, İlçe Şube Müdürlüğü hizmet binasını ilçenin işlek yerlerinden biri olan Abdi İpekçi Mah. Reşat Nuri Güntekin Cad. No:57/A – B (Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yolu üzerinde) adresindeki binayı kiraladı. Hizmet binası ve bodrum katı ile birlikte toplam 550 metrekare kapalı alanı bulunan binada, tadilat ve tefrişat çalışmaları tamamlandı.

8 HAZİRAN PAZARTESİ GÜNÜ HİZMET VERECEK

İlçe Şube Müdürlüğü, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, 8 Haziran Pazartesi günü Darıca Şube Müdürlüğünün yeni hizmet binasında abonelere, abonelik işlemleri, tahsilat ödemeleri gibi her türlü işlemler geniş, ferah ve güvenli bir binada hizmet verilecektir.

Kaynak: Bültenler