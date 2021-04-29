İSU'dan abonelere kolaylık ''Olduğunuz Yerden İşlem'
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İSU'dan abonelere kolaylık ''Olduğunuz Yerden İşlem'

İSU'dan abonelere kolaylık ''Olduğunuz Yerden İşlem'
Bültenler - Haberler | Güncel

İSU Genel Müdürlüğü www.isu.gov.tr internet adresi, İSU mobil uygulaması ve 185 Çağrı Merkezi aracılığıyla birçok hizmeti abonelerine sağlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, İSU E-Devlet Sanal Şube ve Alo 185 Çağrı Merkezi üzerinden birçok hizmeti abonelerine sunuyor. Koronavirüs salgını nedeniyle abonelerine yönelik birçok hizmeti hayata geçiren İSU Genel Müdürlüğü, evde kalarak www.isu.gov.tr internet sitesi üzerinden, İSU mobil uygulaması ve 185 Çağrı Merkezi aracılığıyla birçok işlemin kolaylıkla yapılmasını sağlıyor.

BİRÇOK İŞLEM YAPILIYOR

İSU Genel Müdürlüğü'nün Kocaeli genelinde gerçekleştirdiği birçok altyapı yatırımlarıyla birlikte abonelerine sağladığı kolaylıklarla hizmette kalite devam ediyor. Aboneler evde kalarak internet (e-devlet, İSU sanal şube) üzerinden, İSU ile ilgili, abonelik devir, abonelik kapama,talep öneri, şikayet, abone açma - kapama, fatura işlemleri, borç sorgulama, tüm arıza, ihbar ve talep işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

ENGELLİ VE YAŞLILARA EVDE HİZMET

İSU, sunduğu "evde kolay abonelik" hizmeti ile engelli ve 65 yaş üstü vatandaşların evlerinde kalarak aboneliklerini gerçekleştirmesini de sağlıyor. Engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlar, Alo 185 Çağrı Merkezini arayarak abonelik sürecinin başlatılmasını talep edebiliyor. Talep sonrası İSU Genel Müdürlüğünde görevli personeller gerekli belgeleri imzalatmak için başvuruyu gerçekleştiren vatandaşları adreslerinde ziyaret ederek kolaylıkla işlemlerin tamamlanmasını sağlıyorlar.

ABONELER BİLGİLERİNİ GÜNCELLEYEBİLİYOR

Yine vatandaşlar, İSU Sanal Şube üzerinden abonelik bilgilerini de güncelleyebiliyor. www.isu.gov.tr internet sitesindeki Sanal Şube işlemleri kısmından Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranız ve Abone numaranızı girerek aboneliğe ait telefon ve e-posta (mail) adreslerinin güncellenmesi yapıla biliniyor. Telefon ve e-posta bilgilerinin güncellenmesi ile birlikte aylık borç bilgileri, planlı ve ani meydana gelen arızalar sonucu yapılan su kesintileri ve aboneliğinize ilişkin diğer tüm konular ile ilgili bilgi mesajı alma imkanı gerçekleşmiş oluyor.

Kaynak: Bültenler

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