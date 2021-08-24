İSU'da sıfır atık yönetimi eğitimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İSU'da sıfır atık yönetimi eğitimi

İSU'da sıfır atık yönetimi eğitimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü'nde personellere Sıfır Atık Yönetimi eğitimi verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü'nde personellere Sıfır Atık Yönetimi eğitimi verildi.

İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan Sıfır Atık Yönetimi projesi çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda bütün altyapısını tamamlayan İSU Genel Müdürlüğü'nde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı tarafından personele eğitim veriliyor.

İSU İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı organizasyonu ile İSU Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Sıfır Atık Yönetimi eğitimleri bugün başladı. Korona virüs önlemleri çerçevesinde, sınırlı sayıda personele olmak üzere, günlük 6 periyot halinde eğitimler veriliyor. KBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık Şube Müdürlüğü uzmanları, personele sıfır atık projesi ve kullanılan geri dönüşüm atıkları ile ilgili yapılan ayrıştırma çalışmaları hakkında geniş kapsamlı bilgi verdi.

İkincisi 27 Ekim Cuma günü yapılacak eğitim toplantısı ile İSU Genel Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinde çalışan toplam 650 personele eğitimler verilecek. - KOCAELİ

İSU'da sıfır atık yönetimi eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Buğra Kavuncu Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Cimilli İbo Deniz Akkaya Serdar Ortaç
Spor Gervinho Erol Bulut Burak Elmas Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İSU'da sıfır atık yönetimi eğitimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 15:33:29. #1.16#

title