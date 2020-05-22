İston üretiyor İBB altyapı sağlıyor İSKİ tarafından yürütülen altyapı çalışmalarında İBB iştiraki olan İSTON'un Tuzla ve Hadımköy tesislerinde üretilen yüksek dayanımlı altyapı malzemeleri kullanılıyor.

İSTON, ürettiği altyapı malzemeleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) pandemi sürecinde hız verdiği altyapı yatırım çalışmalarına önemli katkı sağlıyor. İSKİ, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda İSTON'un beton, betonarme boruları, dere ıslah elemanları, yağmur suyu baca ve ızgaraları kullanılıyor.

PANDEMİ SÜRECİNDE ALTYAPIDA İSTON İMZASI

İSTON, İBB birimleri tarafından hızlandırılan altyapı yatırım çalışmalarında ihtiyaç duyulan ürün ihtiyacını karşılıyor. Sokağa çıkma yasaklarının olduğu günlerde de üretim çalışmaları tam gaz sürüyor. İBB iştiraki, 3600 mm boyutunda Türkiye'nin en geniş çaplı betonarme atık su borusunu üretiyor. Bu devasa borular altyapı ana kollektör hatlarında kullanılıyor.

Tuzla ve Hadımköy tesisleri İSTON'un çalışmalarına ev sahipliği yapıyor. Tesislerde üretilen yüksek dayanımlı altyapı ürünleri yüzde 100 sızdırmazlık, sülfata dayanıklılık özellikleri ile sürdürülebilir bir altyapı inşası sağlıyor.

Üretim öncesinde hammaddenin kalite kontrolü, üretim sonrasında ise ürünlerin basınç deneyleri yapılarak TS 821 EN 1916 standardında yüksek kalitede ürünler elde ediliyor.

ÜRETİM KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Kentin her türlü altyapı ihtiyacını karşılayacak ürün çeşitliliğine sahip olan İSTON, 200 ile 600 mm çap aralığında beton, 700 – 3600 mm çap aralığında betonarme boru ve 200-1200 mm çap aralığında entegre contalı altyapı malzemeleri üretiyor.

İSTON ayrıca itme boru teknolojisi ile 1400 – 2200 mm çap aralığında üretimler yapıyor.Beton konusunda Türkiye'nin uzman kuruluşu olan İSTON, beton ürünlerinde C30, betonarme ürünlerinde ise C35 sınıfı beton kullanıyor.

İSTON'un iki ayrı tesissinde altyapı ürünleri yıllık üretim kapasitesi 454.776 m³ olup, İstanbul'un artan altyapı ihtiyaçlarını daha yüksek kapasite ve teknoloji ile karşılamak üzere üretim süreçlerini geliştirmeye devam ediyor.

Kaynak: Bültenler