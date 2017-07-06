İstock Artık Türkçe!

Kaliteli ücretsiz görsel ve videoların orijinal kaynağı iStock, web sitesini Türkçe olarak kullanıma sunduğunu duyurdu. Söz konusu gelişme, markaların dijital ve mobil öncelikli içeriklere odaklandığı ve güçlü görsellerin, başarılı kampanyalar için olmazsa olmaz hale geldiği Türkiye'de, stok içeriklerin artan popülaritesini yansıtıyor.



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iStock, kullanıcılarından gelen geri bildirimler doğrultusunda, Türkiye'deki kullanıcılarının platform üzerinde Türkçe kelimeler ve tabirler kullanarak görsel medya ve tasarım içerikleri aramalarını mümkün kılmak amacıyla siteyi yerelleştirdi. Kullanıcılar artık kendi dillerinde araştırma yaparak iStock'tan profesyonel görsellere daha iyi bir deneyimle ulaşacaklar.







iStock, geliştirilen kelime hazinesine ek olarak, arama özelliğini de yerel kullanım kalıplarını dikkate alarak güncelledi. Örneğin "en iyi eşleşme" arama filtresi artık aynı arama için iStock Türkiye sayfasındaki farklı sonuçları da getiriyor. Söz konusu değişikliklerle kullanıcıların deneyimlerinin iyileştirilmesi hedefleniyor. Bu güncellemeler aynı zamanda Türkiye'deki iStock kullanıcılarının özenle seçilmiş, üstün kaliteli ve uygun fiyatlı milyonlarca fotoğraf, illüstrasyon, vektör ve video arasından projelerine en uygun yaratıcı içerikleri çok daha kolay biçimde bulabileceği anlamına geliyor.



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Getty Images Türkiye Ülke Müdürü Çağla Sumnu, iStock'un yeni kullanıma sunulan Türkçe web sitesi ile ilgili şunları söyledi: "Her dilde mutlaka tam İngilizce karşılığı olmayan kelimeler ve tabirler vardır; Türkçe de bu anlamda bir istisna değil. Türkiye'deki popüler tabirlerin kültürel kodlarını göz önünde bulundurarak bunları iStock'un kelime hazinesine ekledik. Türkiye'de ön planda olan mobil öncelikli iletişimde görsel hikaye anlatımının önemli bir yeri var ve lisanslanabilir görseller, markaların popüler sosyal kanallarda çok daha yaratıcı etkileşime girmesine olanak sağlıyor.



Türkiye, yaratıcı profesyonellerin buluştuğu önemli bir merkez ve aynı zamanda günden güne gelişen ve zenginleşen ekosistemi ile Getty Images için hızla büyüyen bir pazar. Türkiye'deki yaygınlığımızı daha da artırmak istiyoruz. Bu nedenle dil desteği ve analizi ile sunduğumuz yerel deneyimi geliştirmeyi hedefliyoruz."







iStock, kitle kaynaklı fotoğraf, illüstrasyon ve videodan oluşan milyonlarca uygun maliyetli içerik sunuyor. Kreatifler tarafından yaratılan iStock içerikleri, yaratıcı profesyonellerin ve çeşitli sektörlerden firmaların bütçeleri dahilinde, etkileyici iletişim stratejileri geliştirmelerine yardımcı oluyor.



iStock sitesi artık İngilizce'ye ek olarak aralarında Fransızca, İtalyanca, Almanca, İspanyolca, Portekizce ( Portekiz ve Brezilya ), Lehçe, Rusça, Japonca, Korece, Felemenkçe, İsveççe, Türkçe ve Geleneksel Çince'nin (Hong Kong) de bulunduğu 14 dilde kullanılabiliyor.



Yeni kullanıma sunulan yerel dildeki iStock web sitesine, her dil için aynı linkten ulaşılabiliyor. Türkçe arama yapmak için http://www.istockphoto.com/tr web sitesini ziyaret edebilirsiniz.



