İSTOÇ geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı İSTOÇ geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı Bağcılar İSTOÇ geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

İSTOÇ geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

İSTANBUL - Bağcılar İSTOÇ geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sebebiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bağcılar'da bulunan İSTOÇ geri dönüşüm tesisinde saat 19: 00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa süreli bir trafik yoğunluğu yaşandı. Yangından dolayı herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Sağlık ekipleri olay yerinde tedbir amaçlı beklerken, itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA