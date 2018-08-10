İSTOÇ esnafı yerli malına geçti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz çağrısına İSTOÇ esnafı da destek verdi. Esnaflar, ithal ürün satmamaya özen gösterdiklerini kaydederek, yerli malı ile ticaret yapacaklar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz çağrısına İSTOÇ esnafı da destek verdi. Esnaflar artık ithal ürün satmamaya özen göstererek yerli malına döndü.

İSTOÇ'ta hediyelik eşya dükkanı sahibi Nurullah Baycar, konu ile ilgili; 2000 yılından beri sektörün içinde olduğunu vurgulayarak, "Yıllarca bu sektörde ithalat yaptık. Şu ortamda ithalatçılar, mal ithal etmekte biraz zorlanıyorlar. Biz ekonomiye katkı sağlamak için, istihdam sağlamak için yerli üretime geçtik, memnunuz. Üretimimiz arttı ve ihracatta yapıyoruz, marketlere mal satıyoruz. Yerli piyasaya da mal veriyoruz. İSTOÇ'ta ithalat yapan bazı arkadaşlarımız bizimle irtibata geçip, mal yaptırmak istiyorlar. Kurun nerede duracağı belli değil. O yüzden ithalatçıların yerli malına geçmelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Hammaddenin Türkiye'de üretilmesi ve burada yatırıma teşvik edilmesini istiyoruz"

Oyuncak sektöründe faaliyer gösteren İSTOÇ esnafı Ömer Filiz ise yaklaşık bir sene öncesine kadar ithalat yaptıklarını ifade ederek, "Ürünlerimizi yurtdışından getiriyorduk. Fakat 2018 yılı birinci ay itibarıyla artık yerli üretim yapmaya çalışıyoruz ve yerli ürünleri alıp satmaya çalışıyoruz. Çünkü aradaki fark kapandı. Türkiye'de üretmek, tedarik etmek çok daha kolay ve maliyetsiz. Bizim için daha karlı. Fakat tabi ki bugünkü şartlarda doların artması, yükselmesi, birçok şeyin üst üste gelmesi tüm makası kapatıyor. Bizim en büyük derdimiz ham madde. Ham maddedeki kur farkını düşürebilirsek, ham madde Türkiye'de üretilirse bizim ithalatımızın tamamını kesip Türkiye'de üretim yapabiliriz. Ama ham maddede dışarıya bağımlıyız. Ham maddede dışarı bağımlı olduğumuz için yine dolar ve euro ile ödeme yapıyoruz ve bu fark kapanmıyor. Ham maddenin Türkiye'de üretilmesi ve burada yatırıma teşvik edilmesini istiyoruz" dedi.

Bir diğer İSTOÇ esnafı Ömer Muharrem Acar da yaptığı açıklamada, 20 yıllık bir tecrübelerinin olduğunu ve kendi markalarıyla ürünler yaptırdıklarına vurgu yaparak, "Daha önce yurtdışından bu açığı tamamlıyorduk. Biraz daha yerli ürün vardı. Dolar kurunun artışından sonra, kendimize göre pozisyon alıp, yerli üretime dönmeyi düşünüyoruz. Bununla ilgili zaten geçmişte yaptığımız çalışmalar vardı ve o çalışmalar üzerinden devam ederek, yerliye dönüp bu kur farkını bu şekilde süspanse etmeye çalışacağız" diye konuştu.