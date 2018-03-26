İsto'da Seçime Doğru

İslahiye Ticaret Odası (İSTO) Başkanı Selahattin Türkmen, Ticaret Odası Meclisi seçimleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.



Türkmen, yaptığı yazılı açıklamada, seçimlerin 1 Nisan Pazar günü yapılacağını belirtti.



Türkmen, 2013 Mayıs ayında yapılan oda seçimlerinin ardından yönetim kurulunda başkan yardımcısı olarak göreve başladığını ve 1 Aralık 2013'te mevcut başkanın belediye başkanı adayı olmasının ardından yönetim kurulu tarafından ticaret odası başkanlığı görevine getirildiğini hatırlatarak, "O günden bu yana oda başkanı olarak meclis üyeleriyle, yönetim kurulu ve oda çalışanlarıyla uyumlu bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.



Selahattin Türkmen, seçimlerin hayırlara vesile olmasını diledi.